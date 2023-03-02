Зеленский: Эта зима пройдена 2.03.2023, 5:36

Владимир Зеленский

Украинцев удалось обеспечивать электроэнергией и теплом.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении рассказал об энергетическом совещании, которое провел сегодня, 1 марта.

Зеленский отметил, что в трехчасовом совещании участвовали все, от кого зависит стабильность работы энергосистемы: энергетические компании Нафтогаз, Энергоатом, Укрэнерго, Укргидроэнерго и другие, правительство, Офис президента, глава профильного комитета ВР, военные, разведка.

«Эта зима пройдена. Она была очень сложной, и эту сложность ощутил, без преувеличения, каждый украинец. Но все же мы смогли обеспечить Украину энергией и теплом. Да, угроза для энергосистемы сохраняется. Но и работа для энергосистемы продолжается. Мы зафиксировали текущие задачи, чтобы нормально завершить этот отопительный сезон. И мы уже начали готовиться к следующему сезону — каждый из участников совещания получил свою часть работы по этому поводу. Видим риски — найдем реагирование», - сказал президент Украины.

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