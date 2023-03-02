Кувалда Путина Геворг Бурлинов, Newssky

2.03.2023, 8:14

Кремль реализует план публичного уничтожения Пригожина.

Для владельца ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина наступили времена беспрекословного повиновения и строгой субординации. Наемники его военной организации навечно увязли в Донецкой области, на Артемовском направлении, где их планируют перемолоть до конца лета.

Ушедшие семь изнурительных и кровавых месяцев противостояний на этом участке фронта, существенно снизили боеспособность ЧВК «Вагнер». По последним оценкам западных разведок, число погибших или раненых вагнеровцев переваливает за 30 тыс. Потери среди бывших заключенных исправительных колоний, что клюнули на авантюру Пригожина и поехали воевать на Украину достигают 80%.

Летне-осенний набор зэков в ряды «Вагнер», невзирая на их малую эффективность в контексте «СВО» и большой процент потерь, возымел свою выгоду и плюсы, например, отсрочил рост тех же самых потерь среди хорошо обученных и подготовленных наемников ЧВК «Вагнер», а также регулярных российских войск.

Ко всему прочему, использование зэков в «СВО» позволило оттянуть время для подготовки мобилизованных, для накопления и перегруппировки личного состава и техники. Меньшее количество полученных известий про погибших солдат ВС РФ, вследствие, положительно сказалось и на восприятии «СВО» среди россиян.

Главной издержкой послужил авторитет Пригожина, что геометрически вырос на почве попустительства его критики в адрес МО, полномочий объявлять амнистию заключенным, относительных «успехов» на фронте, поддержки ультраправых организаций, а также огромной сетки лично финансируемых медиаресурсов и ботоферм.

Как результат, Путин и МО решили одеть на Пригожина ошейник до наступления необратимого перевеса в силах и влиянии, а практика «взять кого не жалко и кинуть куда не жалко» оказалась заманчивой и для самого Шойгу. С середины-конца осени МО занимается подготовкой штурмовых отрядов «Шторм», состоящих из завербованных зэков, что преимущественно отсиживали срок в колониях для бывших силовиков.

Говоря про ближайшие планы МО в отношении ЧВК «Вагнер», есть много предпосылок полагать, что, комбинируя снарядный и медиа голод, дискредитацию его подразделений, а также большие потери в живой силе наемников, МО, все таки, сможет окончательно приструнить повара Путина, и с концами похоронить его политические амбиции.

Уже сейчас он вынужден чуть ли не ежедневно, публично, вымаливать Шойгу и Герасимова выполнить его заявки на обеспечение боеприпасами. При Суровикине на посту главного координатора «СВО», Пригожин, на зависть многим, имел превосходную поддержку не только боеприпасами, но и ракетами, авиацией, БПЛА.

Стоит признать, что ранняя щедрость МО в отношении ЧВК «Вагнер» помогла добиться результатов, взять к примеру Соледар. Это также позволило не дать украинским силам произвести контрнаступление в ДНР. В конце концов, это дало возможность сохранить какое никакое количество жизней.

Шойгу и Путин понимают, что вся эффективность и популярность Пригожина, по существу, вращаются вокруг непрерывного и отличительного снабжения его бойцов всеми капризами и игрушками, что они сочтут за необходимое получить. Без этого, как сам Пригожин комментировал, под Артемовском, в ускоренном темпе, ляжет вся его военная организация, вместе с ее последними участниками.

В любом случае, если долгая война подразумевает новые и большие потери, то МО хочет сделать наемников Пригожина ресурсом для преодоления первого рубежа тех самых, новых и больших потерь. Попросту говоря, МО намерены похоронить ЧВК Пригожина на Донбассе.

Несмотря на обещание Путина 18 февраля уравнять наемников и военнослужащих в социальных гарантиях, а также возобновление 23 февраля поставок вооружения, что произошло после длительного натиска Пригожина на МО, вагнеровцы, как и прежде, остаются чуждыми и наиболее расходными пешками в кровавой путинской войне.

Задача в течение ближайших месяцев обнулить влияние ЧВК «Вагнер» намного важнее взятия Артемовска. Если планируется смена власти в России, перераспределение активов, финансовых потоков и влияния, то Пригожин, с его амбициями, непредсказуемостью и пассионарностью, может составить очень большую проблему и, что самое важное, никому ненужную конкуренцию.

А вот для Путина, выбор между коррумпированными, некомпетентными генералами и самим Пригожиным вполне очевиден. Последний нужен в дозированном количестве. Будучи от головы до пяток испачканным в криминальных интригах, его чрезмерное присутствие рядом с Путиным чернит и без того черную репутацию вождя. Отсюда, Путин не хочет ассоциировать победы в «СВО» с личностью Пригожина и его военной структурой. Он слишком умен и хорош, чтобы от него избавится, но слишком опасен, чтобы подпустить ближе.

Вполне вероятно, был дан своеобразный ультиматум Пригожину, гласящий, что любое противодействие МО будет приближать полное истребление его наемников, самым бессмысленным и мучительным образом. Судьба его ЧВК отныне тесно переплетена с Артемовском, и вопрос заключается лишь в том, хочет ли Пригожин израсходовать своих воинов эффективно, достигнув каких-либо результатов, или как мясо без прикрытия и боеприпасов, вслепую натыкаясь на прицельный огонь обороны противника.

Геворг Бурлинов, Newssky

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».