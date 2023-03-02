«Дрон был прямо рядом с моей дачей!»8
- 2.03.2023, 8:22
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Скандальный российский пропагандист устроил истерику из-за беспилотников в Московской области.
Российский пропагандист Антон Красовский, известный своими скандальными призывами жечь украинских детей, впал в истерику, узнав о падении БПЛА в Московской области, сообщает dialog.ua.
«Прочитал сегодняшние новости, что украинские БПЛА уже повсеместно залетают на территорию РФ. Даже в Коломне уже был один, прямо рядом с моей дачей! Беспилотник, который может быть оснащен десятком боевых гранат и потом сбросит их на мой или соседский дом», - с ужасом вещает Красовский.
На фоне сообщения председателя Госдумы РФ по обороне о новой реальности, в которой Россия оказывается незащищенной от украинских БПЛА, страх Красовского не лишен оснований. В связи с этим пропагандист заявил о намерениях пройти обучение стрельбе.
«Хочу стать снайпером. Я уже понял, что мне самому нужно будет становиться на защиту дома. Неизвестно, что может произойти завтра», - негодует Красовский.
Также он с предупреждением обратился к россиянам, указав на опасность, которая может коснуться всех.