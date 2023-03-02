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«Дрон был прямо рядом с моей дачей!»

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  • 2.03.2023, 8:22
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«Дрон был прямо рядом с моей дачей!»

Скандальный российский пропагандист устроил истерику из-за беспилотников в Московской области.

Российский пропагандист Антон Красовский, известный своими скандальными призывами жечь украинских детей, впал в истерику, узнав о падении БПЛА в Московской области, сообщает dialog.ua.

«Прочитал сегодняшние новости, что украинские БПЛА уже повсеместно залетают на территорию РФ. Даже в Коломне уже был один, прямо рядом с моей дачей! Беспилотник, который может быть оснащен десятком боевых гранат и потом сбросит их на мой или соседский дом», - с ужасом вещает Красовский.

На фоне сообщения председателя Госдумы РФ по обороне о новой реальности, в которой Россия оказывается незащищенной от украинских БПЛА, страх Красовского не лишен оснований. В связи с этим пропагандист заявил о намерениях пройти обучение стрельбе.

«Хочу стать снайпером. Я уже понял, что мне самому нужно будет становиться на защиту дома. Неизвестно, что может произойти завтра», - негодует Красовский.

Также он с предупреждением обратился к россиянам, указав на опасность, которая может коснуться всех.

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