Путин постоянно слабеет: в Кремле зреет переворот 1 2.03.2023, 8:44

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Российские генералы мстят за длительные унижения.

Российский диктатор Владимир Путин боится, что потери Крыма станет последней для него, как для президента РФ. Он чувствует свое бессилие. В Кремле может вызревать переворот. Об этом заявил российский оппозиционер, полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков.

«Власть сейчас взяли в стране генералы. Что касается вот сейчас Путина, то понятно, что он слабеет. Да он же не может управлять страной один. Мы примерно понимаем, так как генералы сейчас мочат Пригожина, а Путин уже не может ему помочь. Это месть за то унижение, в котором они находились много месяцев», - сказал Гудков.

Оппозиционер убежден, что Путин ищет поддержки у ФСБ, которая ранее уже конфликтовала с военными. Это происходило даже на фронте в Украине в первые месяцы полномасштабной войны.

«ФСБшники управляли военными действиями, то есть политические решения принимались именно ими ... Путин слабину почувствовал что им уже начинают управлять, почувствовал себя в какой-то мере марионеткой. Он начал такие реверансы и поклоны раздавать ФСБ, может поддержат его», - добавил Гудков.

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