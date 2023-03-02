Взрывы в Мачулищах: назревают интересные подробности 2.03.2023, 9:17

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В ситуации с российским самолетом А-50 на данный момент куда больше вопросов, чем ответов.

На четвертый день после молчания о взрывах на военном аэродроме в Мачулищах государственная пропаганда в Беларуси попыталась доказать, что российский самолет А-50 в Мачулищах якобы «не пострадал» и опубликовала странное видео с ограниченного ракурса.

«В ситуации с самолетом на данный момент куда больше вопросов, чем ответов, а внезапная бурная активность пропагандистов (сразу после завершения переговоров в Пекине) говорит скорее о том, что нас ждут еще более интересные подробности», — написал по этому поводу политолог Александр Фридман.

«Об одной жертве Мачулищ можно, однако, говорить уже сегодня. Это генерал Александр Матовников, который, по информации из украинских и западных источников, отвечал за аэродром в Мачулищах. Пикантное видео с его участием появилось сразу после предполагаемой атаки на аэродром и принесло Матовникову сомнительную славу «голого генерала Путина», — пишет политолог.

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