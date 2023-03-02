Доколе? Сергей Романов, planeta.press

2.03.2023, 9:35

Финт ушами не прошел.

Это раньше он юморил. Ну, так сяк. По-солдафонски. Все эти «он еще простудится на ваших похоронах», трансформация бабушек в дедушек за счет появления половых органов, недоумение от покупки гражданами автомобилей для езды на плохих дорогах. Выходило так себе, но плюс минус держало в парадигме альфа-самца.

Полетами со стерхами, походами в тренажерку с Медведевым и выпячиванием живота доказано.

А вот это объявление о начале «спецоперации» – вальяжно, с грозным взглядом, с угрозами в адрес Запада.

Проходит год. На коллегии ФСБ – «серьезный разговор». Не до шуток во всех смыслах. Путин чуть ли не проклятия изрыгает. Передает приветы неким «мразям», под которыми подразумевается солянка из неонацизма, ксенофобии и экстремизма. Ставим кавычки, разумеется. Обвинял хозяин Кремля и «националистов». Будто сам себя «самым большим националистом» в России не именовал во время одного из Валдаев.

На фоне – стенания Лукашенко о необходимости переговоров. Белорусская прокладка Кремля так и говорила: мол, учуял момент. Кстати, на встрече с тем же Лукашенко Путин усиленно дрыгал ногами, отбивая доселе нерасшифрованный код по азбуке Морзе. Вероятно, это было послание Си Цзиньпину. Лукашенко же слушал своего патрона с видом невозмутимым. Не то что нога – ни один ус не шелохнулся. А вскоре улетел в Китай – может, заступится за российского хозяина.

И тут — массированный удар беспилотниками по России. К такому экспромту на коллегии ФСБ явно не готовились.

Очевидно, Путин не сорвался на мат только потому что сам же его и запретил. А еще подписал закон о запрете иноязычных слов, чтобы потом его благополучно нарушить тем самым «экстремизмом», «ксенофобией» и прочая. Как будет выкручиваться в условиях им же созданных вопрос – вот и проверим широту лексикона чекиста. А то ведь возьмет Лавров и ляпнет на отступления российских войск в Украине «реконфигурация нашего присутствия». И что теперь – многолетнего Риббентропа с должности снимать прикажете?

Но это дела филологические, сугубо гуманитарные. Но ведь и на практике просто швах. Весна уж наступила украинцев заморозить не удалось. Бухает и (ударение на первый слог) бахает то там, то сям. Даже придворная теледива Тина Канделаки обращается к Путину с вопросом «Доколе?».

Еще и вопрошает: «Это что, наша новая реальность?». Как тут не вспомнить иноагента Галкина: ввязались в половую связь, а кончить не можем.

Вот и изрыгает шеф Кремля проклятья в разные стороны: достается то Украине, то коллективному Западу.

И как-то уже забылось все это «мы еще не начинали». Начали, да еще как. Под «гойду» от записного православного сатаниста Охлобыстина в Украину отправились умирать сотни тысяч свежемобилизованных.

Финт ушами не прошел: «трудные решения» с «жестами доброй воли» продолжились.

В итоге все обернулось той самой коллегией ФСБ, где Путин обращался ко всем и, в то же время, к никому. Никакого плана нет, никакой перспективы нет. Только абстрактное послание к коллективным «мразям», бессилие, топот ногами и тот самый перифраз канделакского «доколе».

Сергей Романов, planeta.press

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