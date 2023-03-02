Танковая битва под Угледаром: ВСУ применили особую тактику для разгрома РФ 1 2.03.2023, 9:42

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Украинские военные успешно заманивали российские колонны в ловушку.

Расследование катастрофических потерь оккупантов во время их попытки наступления под Угледаром вскрыло ряд проблем армии РФ, среди которых - неспособность перестраивать тактику ведения боев и использовать преимущества местности.

Аналитики из (Института изучения войны ISW) детально разобрали поражение армии РФ в крупнейшей с начала войны танковой битве под Угледаром.

Российские войска в ходе безуспешных танковых атак несколько недель подряд продолжали совершать серьезные ошибки и заводили танковые колонны в украинские засады.

По данным ВСУ, российские войска потеряли не менее 130 танков и бронетранспортеров во время трехнедельного наступления, что вынудило их прибегнуть к лобовым атакам с применением пехоты.

Украинские военные успешно заманивали российские танки в зоны поражения, прежде чем обездвижить российские колонны и направить их на заминированные обочины дорог, а затем добивали технику ствольной артиллерией и установками HIMARS.

Российские подразделения, дислоцированные в районе Угледара, в первую очередь 155-я бригада морской пехоты, в основном укомплектованы плохо обученным мобилизованным персоналом, который ранее уже понес огромные потери в этом районе в октябре 2022 года, символизирует неспособность российских вооруженных сил учиться на своих ошибках.

Эксперты ISW также отмечают, что усиление неудач российских военных на разных направлениях будет препятствовать способности оккупантов проводить эффективные наступательные операции.

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