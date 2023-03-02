Министр Кубраков лично пришел на встречу «ЧВК Рёдан» в Минске 1 2.03.2023, 9:45

1,646

Главу лукашенковского МВД заметили в ТЦ «Галерея» на Немиге.

В среду вечером в минском торговом центре должна была пройти, но так и не состоялась встреча участников «ЧВК Рёдан»: силовики пришли туда заранее и не дали подросткам собраться в группу. Впрочем, молодых людей с атрибутикой там и не было, сообщает Tochka.by.

Журналисты побывали в минском ТЦ «Галерея» на Немиге — на вечер 1 марта там была назначена встреча участников неформального аниме-движения «Рёдан». По информации издания, к сходке призывали различные паблики в соцсетях.

Однако в торговом центре оказалось немноголюдно, молодых людей с атрибутикой и вовсе не было.

Тем не менее силовики пришли на место встречи заранее — они останавливали молодых людей на входе в торговый центр для беседы и не давали им собраться в большую группу. В том числе в «Галерее» были замечены министр внутренних дел Иван Кубраков и начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

Издание сообщает о задержании нескольких молодых людей, но в ГУВД Мингорисполкома эту информацию не подтвердили, пообещав дать комментарий позже.

Напомним, о задержаниях подростков из движения «ЧВК Рёдан», которое пропагандирует насилие и провоцирует массовые драки, сначала сообщали в России, потом — в Украине.

Скоро субкультура появилась и в Беларуси: наиболее массовые задержания молодых людей — около 200 человек — прошли 28 февраля у ТЦ «Секрет» в Гомеле. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».

1 марта 52 участника планируемой встречи «ЧВК Рёдан» (в том числе 41 подростка) задержали в Бресте.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».