Российский пропагандист в эфире Соловьева впервые открыто заявил о поражении в войне 11 2.03.2023, 9:53

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Скриншот: Москва-Баку / YouTube

России противостоит хорошо организованная сила и великолепная дисциплина.

Российский прокремлевский режиссер Карен Шахназаров заявил 28 февраля в эфире программы пропагандиста Владимира Соловьева на канале «Россия 1», что РФ должна допускать свое поражение в войне с Украиной.

«Ситуация, которая грозит нам самыми тяжелыми последствиями в случае нашего проигрыша. А проигрыш надо допускать. Потому что такая война со всем Западом... Ну кто выигрывает? Хорошо организованная сила, великолепная дисциплина – это решает все. Недооценили мы единство Запада. Когда у него «чуйка», что он это может выиграть, он будет пытаться это выиграть», – сказал он.

Слова Шахназарова прокомментировал в Telegram экс-нардеп Борислав Береза.

«Пропагандона Карена Шахназарова поплавило и он стал говорить о грядущем поражении в эфире у Соловьева. Да, этот пропаганд сломался. Несите следующего», – написал он в Telegram.

Также о словах режиссера высказался журналист Владимир Золкин.

«Тут Шахназаров ужастики для рашистов рассказывает. И проигрыш нужно допускать, и Зеленский – не такая уж марионетка. Короче, поломался этот Шахназаров, внесите следующего», – написал он в Telegram.

Российский оппозиционный телеведущий Саша Сотник написал в Twitter: «Приунывший пропагандон Шахназаров уже допускает проигрыш в войне. Не поражение, а проигрыш. Скоро они все начнут скулить, умоляя о переговорах».

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