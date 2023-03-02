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Фотофакт: Лукашенко унижается перед Си Цзиньпином

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  • 2.03.2023, 10:25
  • 11,334
Фотофакт: Лукашенко унижается перед Си Цзиньпином

Диктатор склонился в подобострастном поклоне перед главой КНР.

Как сообщал сайт Charter97.org, диктатор Лукашенко завершил свой визит в Китай подписанием 16 документов в пользу России.

По мнению экспертов американского института ISW, подписанные договоренности позволят Кремлю обходить западные санкции, наложенные на РФ из-за военного вторжения в Украину.

Выполняю миссию «посыльного Кремля», Лукашенко еще более унизил себя, подобострастно склонившись перед главой КНР Си Цзиньпином.

«Наклонили?», — написал по этому поводу политолог Дмитрий Болкунец, под опубликованным им фото встречи диктатора с главой Китая.

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