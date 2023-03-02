«Идти на штурм больше некому, кадровая армия закончилась» 2 2.03.2023, 10:30

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Российский «военкор» откровенно рассказал положении в оккупационных войсках.

Боевой дух оккупационной армии РФ на нуле из-за самоубийственных «мясных штурмов» на фронтах в Украине. Потери такие огромные, что от кадровой армии РФ почти ничего не осталось, воюют в основном мобилизованные - «мобики». Об этом рассказал в своем блоге в Telegram российский пропагандист Владлен Татарский (Максим Фомин), передает dialog.ua.

«Высокий боевой дух легко иметь, когда вы идете вперед. Когда вы 10-й раз штурмуете один и тот же укреп и все те, с кем ты начинал службу, лежат разорванные на куски возле этой проклятой «зеленки», то боевой дух у любого подразделения пропадет», - рассказал Татарский.

Он признал, что в «мясные штурмы» бросают именно «мобиков», половина из которых во время подготовки просто «бухала на полигонах» в полной уверенности, что на передовую их не бросят. Оказавшись на «передке», мобилизованные испытывают шок, уверяет Татарский.

Пропагандист констатировал, что за год войны от кадровой армии не осталось ничего. Выбиты и так называемые «корпуса» - группировки ВС РФ в ОРДЛО. Уничтожены также те мужчины оккупированного Донбасса, которых на первом этапе войны РФ принудительно мобилизовала и использовала в качестве «пушечного мяса».

«В бой идти предстоит оренбургским, пермским, иркутским и т.д. мужикам. Мотив есть не у всех», - пожаловался Татарский.

С его слов, боевой дух «мобиков» подрывают рассказы оппозиции, что РФ ведет геноцидную, захватническую войну, а солдаты РФ являются преступниками, а не героями. Желания умирать за интересы путинского режима у российского народа все меньше. В целом российская армия столкнулась с острым кризисом, выхода из которого не предвидится.

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