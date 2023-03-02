Ученые обнаружили звезду, которой согласно теории, не может быть 2.03.2023, 10:55

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Она находится рядом с черной дырой в центре Млечного Пути.

Ученые обнаружили очень молодую звезду, которая еще находится в стадии своего формирования рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец А* в центре нашей галактики. Теоретически она не должна существовать так близко к черной дыре. Но все-таки она есть, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Ученые из Кельнского университета, Германия, обнаружили очень молодую звезду, которую назвали X3a. Но самое главное, что согласно теории, она не может находиться так близко к черной дыре в центре Млечного Пути. Ученые считают, что эта звезда, которая все еще находится в стадии формирования, изначально появилась из газового облака, которое вращалось вокруг черной дыры. И только после этого она переместилась на свою нынешнюю орбиту.

Считается, что рядом со сверхмассивной черной дырой просто не могут появиться новые звезды. Сюда могут переместиться только более старые звезды, которым уже несколько миллиардов лет. Но в то же время еще 20 лет назад ученые впервые обнаружили молодые звезды недалеко от черной дыры Стрелец А*. До сих пор остается загадкой, как они туда попали. Но звезда X3a, которая по размерам в 10 раз больше нашего Солнца и имеет массу в 15 раз больше массы нашей звезды, существует очень близко к черной дыре в центре Млечного Пути.

По словам Флориана Пейскера из Кельнского университета, новые наблюдения за окрестностями черной дыры показывают, что на расстоянии в несколько световых лет от космического монстра есть регион космоса, где могут появиться новые звезды в облаках из газа и пыли.

Также ученые обнаружили рядом со звездой X3a горячие сгустки из газа и пыли, которые может притягивать к себе звезда для достижения той огромной массы, которую она имеет и продолжения роста. Но это вещество не объясняет, как появилась здесь новая звезда.

По словам ученых, скорее всего облако, из которого образовалась звезда, было защищено от гравитационного влияния черной дыры, и оно могло образоваться в кольце из газа и пыли вокруг центра галактики. Масса этого облака превышала массу Солнца примерно в 100 раз и под действием собственной гравитации оно сжалось в одну или несколько протозвезд.

Ученые считают, что вполне возможно, что в кольце из газа и пыли рождаются молодые звезды в центре Млечного Пути, которые могут переместится так близко к черной дыре.

Если эта теория образования новых звезд верна, то вполне возможно такой же механизм звездообразования действует и в центрах других галактик. То есть у них также могут существовать очень молодые звезды непосредственно рядом с черными дырами. Проверить эту теорию как для Млечного Пути, так и других галактик сможет космический телескоп Уэбб.

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