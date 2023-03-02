«За отопление платили и по $276» 2.03.2023, 11:14

фото: realt

Как семья минчан постоянно живет на даче.

⠀

Андрей и Наташа живет в 15 километрах от Уручья. Там они купили целый дом с гаражом и баней за 46 тысяч долларов и в свою городскую квартиру возвращаться пока не собираются. Почти за четыре года они досконально изучили дачную всесезонную жизнь и рассказали Realt.by о всех прелестях и сложностях (а они есть) проживания в садовом товариществе.

Из Минска в «Овощевод»

Наташа и Андрей слишком молоды, чтобы заподозрить, что из Минска в СТ «Овощевод» они перебрались ради выращивания овощей и полного погреба закаток.

Андрей и Наташа в своем дачном доме. 2023 год. Фото: Realt.by

«Дачниками» они стали почти четыре года назад — в конце зимы, как раз перед пандемией они покупают дачный дом на 140 «квадратов»: в три этажа, с сауной и гаражом.

— Началось с того, что заболела бабуля и я решила, что ее необходимо вывезти на свежий воздух из квартиры, — рассказывает Наташа. — Стала искать варианты, но ничего толкового не нашлось. Этот дом появился, к сожалению, уже после ее смерти.

Для супругов основным критерием была близость к Уручью, а также наличие всех благ цивилизации внутри дома, а не на улице. Но недвижимость в коттеджных поселках под Минском стоит недешево. Например, в Колодищах за старую халупу просили 56 тысяч долларов, но в ее ремонт нужно было бы вложить минимум еще столько же.

На тот момент большой разницы между СТ и деревней они не видели, поэтому когда попался хороший дом с печным отоплением, водой, канализацией и перспективой подключения к газу за 46 тысяч долларов, решились на покупку.

Первый опыт

Первый год в СТ был наполнен неприятными открытиями. И главное из них то, что дом не для зимовки — без утепления, с деревянными окнами. Хотя отапливался он двумя печками и камином, в нем можно было продержаться только до первых серьезных морозов. Предыдущие владельцы, с которыми у ребят сложились прекрасные отношения, в нем и не зимовали.

— Когда первый раз после покупки приехали сюда в конце зимы, Андрей предложил заночевать, а тут 4 градуса в доме, — рассказывает Наташа. — И мы по незнанию бросились топить камин, а не печку. От него тепло только когда он горит и только возле него, а в остальном доме дикий холод. Еле уговорила Андрея возвратиться тогда домой в Минск.

Первое время супруги жили в довольно спартанских условиях. Дом они купили в феврале 2020 года. В то время в СТ укладывали трубы под газ и на их улице задели трубу зимнего водопровода. И больше месяца ее не чинили. Без воды санузел в доме бесполезен, поэтому некоторое время пришлось пользоваться уличными удобствами.

Но во всем этом можно увидеть и плюсы — так молодые супруги изучили слабые стороны дома, которые нужно было устранить к следующей зиме.

— У нас был выбор — или меняем все окна на теплые и современные, или подключаем газ, — говорит Андрей. — Подумали, что смысла в газовом отоплении не будет, если тепло все равно в форточку уходит, поэтому поставили новые окна.

А еще купили кондиционер, который в холодный период греет воздух. Все эти меры положение улучшили, но неожиданно суровая зима принесла неприятные сюрпризы.

Стоит сказать, что той зимой были морозы до минус 28 градусов, и к этому супруги оказались не готовы, хотя и основательно запаслись дровами. Чтобы согреть дом, печка кочегарилась по 9 часов в сутки, дрова пришлось заказывать три раза.

Счета за электричество в морозные месяца были просто невероятные — по 400 рублей. Если добавить стоимость дров, то отопление обходилось почти в 700 рублей (около 276 долларов).

Не выдержали мороза трубы в гараже и котельной. Они были без утепления, поэтому, когда в этих неутепленных помещениях температура опустилась ниже нуля, они лопнули. Теперь они надежно утеплены, мороз им не страшен.

Сейчас в доме тепло и без героических усилий со стороны владельцев. Они провели газ и выдохнули — о печках забыли, дрова заготовлены только для сауны и камина.

— Сделать газовое отопление в СТ достаточно дорого, — говорит Андрей. — Только кооперативу нужно было заплатить две тысячи долларов, чтобы получить разрешение на подключение. 3500 рублей стоили проект, прокладка труб к дому и до котла. В 1300 рублей обошелся газовый котел. Еще 3700 долларов заплатили за котельную с обвязкой, монтаж теплых полов и радиаторов со всеми материалами.

Ремонт в процессе

На этом история борьбы за комфортные условия не заканчивается. Параллельно «переселенцы» делали ремонт.

— Мы и так планировали ремонт, но моя беременность ускорила все в разы, — говорит Наташа. — Начали с первого этажа. Здесь находились кухня с печью, парилка на дровах, санузел с душевой. Вторая часть — холодный гараж и бойлерная.

Печь на кухне разобрали. Пол первого этажа раньше был холодный, в нескольких уровнях, со ступенями, поэтому его переделали под современные требования комфорта. Андрей говорит, что это была одна из самых сложных работ — пришлось разбивать старое, но крепкое бетонное основание с вкраплением здоровенных камней. Для экономии средств все делали своими руками. Взяли в аренду перфоратор, привлекли друзей и за месяц вывели пол в один уровень.

В запале сняли отделку со стен и стало понятно, из чего они строились — из кирпича в вперемешку с бетонными блоками.

Строительный мусор грузили в мешки и вытаскивали во двор. В итоге вывезли 10 тонн обломков.

После этого основание утеплили, разложили теплые полы, сделали стяжку, положили плитку. Стены оштукатурили.

Санузел увеличили, объединив его с бойлерной. В итоге там теперь есть и душ, и ванна. Сауна осталась в прежнем виде. Второй санузел сделали на третьем этаже.

Все это сантехническое хозяйство подключили к новой системе канализации, состоящей из двух переливных колодцев.

На втором этаже находится комната с камином и гостиная, на третьем — две спальни. На каждом уровне — балкон. Между собой этажи связывает деревянная лестница. Стоит сказать, что большой ремонт затронул пока только первый этаж. В планах переделать лестницу, закончить отделку и утеплить фасад.

Во дворе тоже предстоят большие работы. Нужно уложить тротуарную плитку, сделать выше забор. Огородами владельцы не заморачиваются — Наташе хватает забот по уходу за ребенком. Говорит, максимум грядка для зелени, остальное под газон.

Внештатные сторожа

О безопасности ребят беспокоиться не стоит. У них весьма надежная и эффективная личная охрана: овчарка Винни, охотник-Джек и подрастающие лабрадоры Гера и Найда. Эта команда без разрешения хозяев никого дальше калитки не пропустит. Впрочем, серьезного воровства в товариществе не замечалось.

— Зимой в поселке людей мало, поэтому мы с собаками любим прогуливаться по улицам, — говорит Андрей. — Периодически гоняем любителей полазить по чужим дачам. Можно сказать, что мы здесь стали внештатными сторожами.

— В местном чате иногда появляются сообщения, типа «у нас видеокамера стоит на доме, так что тот, кто снес стройматериалы, верните все на место».

Расходы на дачную жизнь

Тарифы на газ и электричество драконовские: газ — 57 копеек за куб, за киловатт электроэнергии — 24 копейки.

— Дом не утеплен, поэтому зимой за газ платим 200−250 рублей, — говорит Наташа. — Соседи в очень хорошо утепленном доме платят порядка 80 рублей. За электричество выходит около 100 рублей. Был месяц, когда счет получился больше обычного, хотя ничего такого мощного вроде и не подключали. Оказалось, что это кошка походила по электроплите, включила комфорки и они весь день работали. И, похоже, так было не раз.

Ежегодно семья тратит еще 180 рублей на членские взносы в СТ. Зато вода бесплатная.

Есть ли жизнь на даче?

Супруги говорят, что им здесь очень нравится — вокруг СТ леса, рядом озеро. Зимой можно запросто встретить диких животных: лосей, зайцев, лис, бобров. Андрей даже рысь видел. Но это совсем не глушь — рядом большие деревни Старина и Городище со школами и детскими садами. В дачном поселке работает круглогодично магазин, сюда ездит «Е-доставка». Улицы в СТ регулярно чистят от снега.

Товарищество «Овощевод» большое — 500 домов. Наташа делится наблюдениями — в год их переезда лишь в 30 из них люди жили постоянно. Сейчас таких «всесезонных» дач около 65.

— Люди активно покупают дачи и переделывают их под постоянное жилье, — говорит она. — Некоторые покупают дешевые и старые дома, ремонтируют, подводят газ и живут. Но есть и такие, кто съезжает после первой зимовки. Мы знаем и про неудачные покупки. Например, соседи купили дом за 45 тысяч долларов. Изначально казалось, что все в нем хорошо — утеплен, оштукатурен. Но потом выяснилось, что крыша течет, печка не работает, электрика сбоит, затапливает гараж.

Герои публикации рассказывают, что качество жизни в СТ напрямую зависит от владельцев дач. Совместно можно провести газ, организовать вывоз мусора — все, что угодно. Но многие нововведения в дачном поселке сталкиваются с противодействием и непониманием некоторых дачников.

— Трудно добиваться чего-то лучшего, когда не все понимают пользу от этих нововведений, — говорит Наташа. — Например, не всем нужен высокоскоростной интернет, газ, круглогодичный водопровод. Такие потом жалуются на состояние дорог, которое испортилось после прокладки труб. Но когда отсыпали дороги в СТ асфальтовой крошкой, не все разрешали делать это напротив своих домов — мол, асфальт испаряет вредные вещества, которые вредят здоровью, а мы на даче ради чистого воздуха. Поэтому у нас в СТ есть грунтовые участки на улицах с асфальтом. Здесь слабая электросеть, рассчитанная только по киловатту на дом. Этого мало — любой чайник потребляет больше. Поэтому сейчас на повестке сделать нормальный учет, увеличить мощность. На это дачникам нужно собраться деньгами, но не все хотят. Что уж говорить, если людям жалко потратить 50 копеек, чтобы перейти на платежи по ЕРИП.

Супруги говорят, что чаще всего против всего нового голосуют пожилые люди. Но ситуация постепенно меняется — в СТ переезжает все больше молодых семей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».