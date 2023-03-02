Как оформить наследство в Беларуси из Польши 2.03.2023, 11:22

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Алгоритм от юристов.

Белорусы сталкиваются в вынужденной эмиграции с многими трудностями с оформлением документов. Одна из таких проблем — оформление наследства. Как вступить в наследство в Беларуси находясь в Польше? Об этом Most рассказали специалисты Legal Hub — бесплатного и анонимного сервиса юридической помощи для белорусов.

Процесс наследования в Беларуси может происходить по двум основаниям: по закону или по завещанию. Если умерший человек оформил завещание — его воля приоритетна. Если завещание отсутствует либо определяет судьбу не всего наследства, тогда наследование осуществляется по закону.

Юристы отмечают несколько важных нюансов. Наследство открывается в том случае, если человек умер или если суд объявил его умершим. В первом случае временем открытия наследства считается день смерти, во втором — день вступления в силу решения суда либо иной день согласно решению суда.

Как принять наследство

Для приобретения наследства необходимо его принять. Чтобы это сделать необходимо подать заявление нотариусу о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Подавать заявление необходимо по месту открытия наследства. Таким местом считается последнее место жительства человека, а если оно неизвестно, — место нахождения недвижимого имущества или основной его части. В случае отсутствия недвижимости, оно будет открыто в месте нахождения основной части движимого имущества.

Важно: В случае, если наследник не обратился к нотариусу в течение 6 месяцев с заявлением о принятии наследства, то принять наследство можно будет в судебном порядке.

Можно ли принять наследство по доверенности

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности на это предусмотрено специальное полномочие, отмечают юристы. Если наследник находится за рубежом, он должен обратиться к местному нотариусу для оформления доверенности. В случае Польши, как и других стран-участниц Гаагской конвенции, на доверенности должен быть проставлен апостиль.

Доверенность можно выдать на любое лицо: родственника либо друга. Если, к примеру, у наследника отсутствуют в Беларуси родственники или друзья (либо с ними сложились конфликтные отношения), то доверенность можно выдать на адвоката, предварительно заключив с ним договор. Доверенность может быть оформлена в порядке передоверия — по ней представитель может сам перепоручить полномочия третьему лицу по доверенности.

После оформления доверенности необходимо выслать документ в Беларусь, где необходимо перевести на один из государственных языков.

Что должно быть указано в доверенности на получение наследства

В доверенности на получение наследства должны быть прописаны определенные полномочия:

- подавать от имени наследника заявление о вступлении в наследство;

- совершать от имени наследника отказ от наследства или его части;

- получать свидетельство о праве на наследство;

- расписываться за наследника во всех документах;

- решать все вопросы и совершать все действия, связанные со вступлением в наследство.

Юристы рекомендуют идти к нотариусу уже с готовым текстом доверенности того содержания, которое будет требоваться в Беларуси, так как законодательство Польши (или другой страны пребывания) может отличаться от белoрусского, также могут отличаться формулировки в доверенностях. Текст доверенности можно получить, обратившись к юристам либо к нотариусу.

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