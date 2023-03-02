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В Минске задержано около 80 человек

  • 2.03.2023, 12:30
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В Минске задержано около 80 человек

Задержания связаны с собранием представителей субкультуры «ЧВК Рёдан».

В Минске в связи с анонсированными встречами представителей субкультуры «ЧВК Рёдан» было задержано около 80 человек. Об этом рассказал глава МВД Иван Кубраков, сообщает БелТА.

По словам Кубракова, совершеннолетние задержанные были привлечены к административной ответственности.

«ЧВК Рёдан» — неформальное молодежное движение, вдохновленное японскими комиксами и мультфильмами. Подростки, которые причисляют себя к этой субкультуре, носят длинные волосы и клетчатые штаны. Представители «ЧВК Рёдан» устраивают массовые драки с футбольными фанатами и мигрантами.

Как писал сайт Charter97.org, министр Кубраков сам присутствовал во время задержаний.

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