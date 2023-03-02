Майор ВСУ: Выражаясь простым военным языком, Лукашенко решил просто прогнуться перед Путиным 2.03.2023, 12:42

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У Китая свои цели.

Лукашенко находится в Китае с визитом с 28 февраля. Американский Институт изучения войны связывает его визит с тем, что белорусский диктатор может начать помогать возить оружие из Китая в Россию. Насколько вероятен такой сценарий, что Пекин будет помогать Кремлю с оружием?

На этот вопрос сайту Charter97.org ответил майор запаса Вооруженных сил Украины, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

— Да, так и будет. Сначала Пекин предложил «мирный план» из 12-ти пунктов, который, говоря не дипломатическим языком, просто был высмеян. Это были 12-ть пунктов ни о чем. Тогда они переименовали его в «позицию Китая». Их предупредили наши друзья из США, что если Китай перейдет «красные линии», то столкнется с определенными сложностями, санкциями.

Понятно, что для Китая Россия — это примерно, не хочу обидеть белорусов, как Беларусь для РФ. Они не видят в ней какого-то серьезного конкурента или партнера. Россия рассказывает внутри страны, какая она великая. Даже многие люди в Беларуси и Украине почему-то в это верят.

Но стоит открыть ту же «Википедию» и посмотреть валовый внутренний продукт, который производится в России и сравнить его с ВВП других стран. Так вот, российский ВВП — на уровне Бразилии, меньше, чем в Британии, Германии, Италии. Если сравнивать с США или Китаем, то РФ в 15-20 раз производит меньше товаров и услуг. Ее экономика в разы слабее. Даже бюджет Пентагона примерно в три раза больше, чем бюджет РФ.

Естественно, что Китай не хочет ссориться с Америкой из-за России. Между руководством Китая и Америки был заключен неофициальный договор. Не так давно лидеры этих стран встречались. Они решили, что мир стал двухполюсным. На одном полюсе — Китай, на другом — США. Такой вывод можно сделать из этих встреч. Дальше они будут бороться за лидерство, но в этом двухполюсном мире Россия вообще не просматривается.

Лукашенко приехал, чтобы договориться с Китаем про поставки оружия через Беларусь в Россию. Для того, чтобы Китай мог обойти санкции, которые могут быть на него наложены в результате сотрудничества с РФ.

Не думаю, что даже поставляя какое-то оружие в Россию через Беларусь, Китай может как-то существенно улучшить ситуацию для Кремля на фронте в Украине или заработать денег. Речь идет о суммах в районе погрешности. Для Китая это не принципиально.

Это принципиально для диктатора Лукашенко. Выражаясь простым военным языком, Лукашенко решил просто прогнуться перед Путиным. Показать ему свое союзничество, помочь.

Думаю, что Китай не пойдет на конфликт с США и всем цивилизованным миром из-за России. Для Китая РФ этого не стоит.

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