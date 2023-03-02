Украинский дрон-виртуоз подловил русского солдата, когда тот забегал в укрытие

Украинский дрон-виртуоз подловил русского солдата, когда тот забегал в укрытие2
- 2.03.2023, 12:53
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Боеприпас прилетел как раз туда, где оккупант оказался через несколько секунд.
Украинские операторы дронов достигли новых вершин в своем мастерстве. Украинские защитники успешно отправляют боеприпасы туда, где оккупанты только должны быть.
Впечатляющее видео было показано в Telegram–канале obozrevatel. Солдаты ВСУ виртуозно попали в здание, куда спешил оккупант.
«Наши операторы дронов вышли на новый уровень... Они сбрасывают гранаты туда, где БУДЕТ враг», – комментируют это видео в сети.
Как можно отметить на кадрах, сначала украинский дрон подлетел и произвел разведку.
Далее операторы дрона выпустили снаряд в нужном направлении.
Спустя несколько секунду после запуска снаряда в здание вбежал оккупант.
Украинский снаряд успешно взорвался.