закрыть
2 марта 2023, четверг, 13:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси анонсированы изменения в ПДД

  • 2.03.2023, 13:10
  • 3,868
В Беларуси анонсированы изменения в ПДД

О них рассказал глава МВД Кубраков.

Министр МВД Иван Кубраков на пресс-конференции рассказал, какие нарушения чаще всего выявляли при проверке маршруток, и анонсировал изменения в ПДД по части пассажирских перевозок, пишет Tochka.by.

Одним из самых частых нарушений в маршрутных такси Кубраков назвал их переоборудование, не предназначенное конструкцией. Во многих машинах ремни безопасности отсутствовали либо не прошли техосмотр. В некоторых случаях в салонах находилось больше пассажиров, чем было заявлено.

Кубраков также анонсировал изменения ПДД в отношении перевозки пассажиров — они коснутся маршруток и другого общественного транспорта.

— Стиль вождения водителей маршрутных такси у многих вызывает определенные вопросы. Поэтому мы работаем на профилактику, — заявил он.

МВД и Минтранс объявили о рейдах в отношении маршруток. Инспекторы ГАИ проверяют у водителей допуск к участию в дорожном движении или документы, позволяющие осуществлять услуги по перевозке пассажиров. Также уделяют внимание превышению скоростного режима и выявлению возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества посадочных мест, не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Масштабную проверку междугородних перевозчиков, которые работают в регулярном и нерегулярном сообщении, анонсировала и пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников
Год
Год Ирина Халип