В Беларуси анонсированы изменения в ПДД 2.03.2023, 13:10

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О них рассказал глава МВД Кубраков.

Министр МВД Иван Кубраков на пресс-конференции рассказал, какие нарушения чаще всего выявляли при проверке маршруток, и анонсировал изменения в ПДД по части пассажирских перевозок, пишет Tochka.by.

Одним из самых частых нарушений в маршрутных такси Кубраков назвал их переоборудование, не предназначенное конструкцией. Во многих машинах ремни безопасности отсутствовали либо не прошли техосмотр. В некоторых случаях в салонах находилось больше пассажиров, чем было заявлено.

Кубраков также анонсировал изменения ПДД в отношении перевозки пассажиров — они коснутся маршруток и другого общественного транспорта.

— Стиль вождения водителей маршрутных такси у многих вызывает определенные вопросы. Поэтому мы работаем на профилактику, — заявил он.

МВД и Минтранс объявили о рейдах в отношении маршруток. Инспекторы ГАИ проверяют у водителей допуск к участию в дорожном движении или документы, позволяющие осуществлять услуги по перевозке пассажиров. Также уделяют внимание превышению скоростного режима и выявлению возможных фактов переоборудования транспортных средств путем увеличения количества посадочных мест, не предусмотренных конструкцией автомобиля.

Масштабную проверку междугородних перевозчиков, которые работают в регулярном и нерегулярном сообщении, анонсировала и пресс-служба Министерства по налогам и сборам.

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