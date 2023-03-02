Кодекс Эритреи 1 Альфред Кох

2.03.2023, 13:50

3,976

Альфред Кох

Путин расскажет о себе много интересного.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев улетел в Венесуэлу «для двусторонних консультаций по вопросам безопасности». Проверяет, видимо, как идет строительство коттеджей для Путина и Кабаевой в джунглях Ориноко.

И то верно: куда им еще бежать?

На встрече в Каракасе его коллега, генсек Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Орнелас Феррейра пожаловался Патрушеву на то, что венесуэльская хунта столкнулась с беспрецедентными давлением США. Будто-бы Вашингтон «заставляет их порвать любые связи с Россией, какими бы тесными и выгодными они ни были».

Интересно, сколько Каракас будет еще сопротивляться этому давлению, особенно с учетом того, что именно сейчас у них идут напряженные переговоры по резкому увеличению экспорта венесуэльской нефти в США?

Так что, неровен час, придется бросить эти коттеджи и начать строить новые, где-нибудь в Иране или Китае. А то и в Эритрее… Был я в этой самой Эритрее. Дыра дырой! Алинка там с ума сойдет… А с другой стороны, это вот и будет путинский остров Св.Елены. Глядишь там он и напишет свои мемуары. «Кодекс Эритреи». А что, звучит…

И все-таки, я думаю, что для Путина наиболее подходящим местом для написания мемуаров, будет одиночная камера в тюрьме. Надеюсь, что в этих мемуарах он расскажет все честно и подробно. Про то как он начинал в Питере, как вел дела с бандитами. Как убивал людей. Как по трупам лез на вершину власти. Как воровал народные деньги в циклопических масштабах. Как содержал свой гарем.

Пусть расскажет все этапы своего пути. Про то, как будучи руководителем избирательного штаба Собчака, сплавил его на выборах 1996 года, получил за это повышение и оказался в Москве.

Про организацию наркотрафика через питерский порт и про убийство вице-губернатора Михаила Маневича, который противился тому, чтобы порт перешел под контроль его дружков.

Про таинственное убийство генерала Рохлина и сразу после этого - внезапное свое назначение на должность директора ФСБ. Про борьбу с генеральным прокурором Скуратовым и сбор компромата на него. Про взрывы домов в Москве и Волгодонске осенью 1999 года.

Про Старовойтову, Юшенкова, Щекочихина, Литвиненко, Политковскую, Хлебникова, Эстемирову, Немцова и всех тех, про кого мы еще не знаем…

Про Навального, Кара-Мурзу и Скрипалей. Про химические атаки в Сирии. Про зверства в Чечне и Грузии. Про бандита и садиста Пригожина и его «солдат удачи» с их изощренными пытками и сдиранием кожи с живых людей.

Про то, как с помощью Тимченко, Ротенбергов, Ковальчуков и десятка других «успешных» бизнесменов он украл миллиарды долларов из казны. И как на эти деньги построил себе дворцы с яхтами и стал самым богатым человеком в мире.

Как начал войну с Украиной, разрушил города и села и убил сотни тысяч людей, в том числе - детей и женщин.

Все-таки Иосиф Бродский был слишком наивен, разделяя ворюгу и кровопийцу. Пример Путина показывает, что если ворюга долгое время остается безнаказанным, то он рано или поздно превращается в кровопийцу.

Его нужно остановить и наказать. А для этого нужно одержать победу над его войском. И это обязательно случится. Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Альфред Кох t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».