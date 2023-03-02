Советник главы Офиса президента Украины: Партизаны в РФ становятся все сильнее и агрессивнее
- 2.03.2023, 14:15
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Михаил Подоляк прокомментировал перестрелку в Брянской области.
События в Брянской области с так называемыми «украинскими диверсантами» являются сознательной провокацией россиян. Стране-агрессору стоит бояться своих партизан.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«История о диверсионной группе Украины в РФ является классической сознательной провокацией. РФ хочет испугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и рост бедности после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойся своих партизан…», - написал Подоляк.
Напомним, сегодня в РФ заявили о так называемом «проникновении украинских ДРГ в два села Брянской области» на границе с Черниговской областью. Российские пропагандисты активно продвигают информацию о якобы «перестрелках, боях, взятии заложников», но их заявления противоречат друг другу.
Позже бойцы «Русского добровольческого корпуса» взяли на себя ответственность за события в Брянской области и опубликовали видео из приграничного района России.