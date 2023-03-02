Лукашисты занервничали из-за боев в Брянской области РФ 7 2.03.2023, 14:36

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Перестрелка произошла недалеко от белорусской границы.

Как сообщал сайт Charter97.org, российские СМИ заявили сегодня о боях в Брянской области. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса».

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Главное управления разведки Минобороны Украины прокомментировали стрельбу в Брянской области, заявив, что антипутинской партизанское движение в России набирает силу и агрессивность.

Бои в Брянской области РФ произошли в непосредственной близости и от белорусской границы, что напугало лукашистов.

Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский дал срочное интервью ТАСС в связи с инцидентом в Брянской области.

«Охрана границы на всем протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме», — сказал он.

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