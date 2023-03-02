Лукашисты занервничали из-за боев в Брянской области РФ

Лукашисты занервничали из-за боев в Брянской области РФ7
- 2.03.2023, 14:36
- 8,436
Перестрелка произошла недалеко от белорусской границы.
Как сообщал сайт Charter97.org, российские СМИ заявили сегодня о боях в Брянской области. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса».
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк и Главное управления разведки Минобороны Украины прокомментировали стрельбу в Брянской области, заявив, что антипутинской партизанское движение в России набирает силу и агрессивность.
Бои в Брянской области РФ произошли в непосредственной близости и от белорусской границы, что напугало лукашистов.
Официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский дал срочное интервью ТАСС в связи с инцидентом в Брянской области.
«Охрана границы на всем протяжении участка государственной границы с Украиной осуществляется в усиленном режиме», — сказал он.