Юрий Бутусов: В России начали действовать партизаны, которые не скрывают своих лиц 6 2.03.2023, 14:50

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Юрий Бутусов

Путин не может контролировать РФ.

Украинский журналист, главный редактор сайта censor.net Юрий Бутусов в Telegram прокомментировал события в Брянской области:

— В России начали действовать партизаны, которые не скрывают своих лиц и не боятся всесильной ФСБ. Это граждане России. Да, Путин уже не только Украину не может контролировать, он даже Россию не может контролировать.

Чтобы скрыть этот позор, российская пропаганда начинает рассказывать какие-то басни про взятых заложников, убитых мирных жителей, но ни одного видео из российских сел власти РФ до сих пор не могут показать. Российская пропаганда называет террористами этих россиян, хотя они действуют совершенно безобидно по сравнению с настоящими террористами — российской армией в Украине.

Как сообщал сайт Charter97.org, росСМИ сообщили о боях в Брянской области. Позднее ответственность за ситуацию в Брянской области взяли на себя представители «Русского добровольческого корпуса»

Движение опубликовало видео, чтобы показать, что русские люди могут бороться за свою свободу.

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