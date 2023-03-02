«Машину угнали, а из налоговой напомнили, что пора платить транспортный сбор» 1 2.03.2023, 15:04

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Белоруска рассказала, как выпуталась из странной ситуации.

Бывает такое: приехал в Польшу, поставил машину на обычную парковку вдоль дороги, а потом возвращаешься – и машины уже нет. Такая история произошла с Натальей.

Порталу «АвтоГродно» она рассказывает подробности и спрашивает, как теперь снять машину с учета в Беларуси, чтобы не платить за машину транспортный налог.

«Нашу машину угнали в Гданьске. Это Honda Accord 1996 года выпуска. Все произошло в первой половине 2022 года. Она стояла на стояночке вдоль дороги, как и многие другие. Когда вернулись, машины уже не было», – рассказывает Наталья. Семья обратилась в полицию Гданьска и машину начали искать.

«По возвращении в Беларусь мы получили напоминание о том, что за нашу Хонду пора платить транспортный налог. И тут встал вопрос: как снять эту машину с учета в ГАИ Гродно, чтобы налог на угнанную машину нас больше не беспокоил. Я стала уточнять и узнала, что нужно принести в ГАИ оригинал заявления об угоне из польской полиции и его нотариальный перевод. Занималась я этим вопросом неспешно и когда сделала перевод, из Гданьска пришла новость – вашу машину нашли. Была уже вторая половина 2022 года», – вспоминает автовладелица.

Из Гродно в Гданьск за машиной поехал муж Натальи. Но увидев свою Honda, желание забирать машину пропало.

«Наша машина была просто «убита». Мы были в шоке. В салоне все было в цементе, снаружи кузов оказался в плачевном состоянии, часть элементов была прикручена на саморезы по живому, сам двигатель не заводился. Сложилось впечатление, что она работала на какой-то стройке вместо самосвала. В общем, эта машина не такая уж и дорогая, мы решили не восстанавливать ее и не забирать», – говорит Наталья.

Раз машину нашли, но она все равно уже не на ходу и в другой стране, девушка спрашивает, как ее теперь снять с учета в ГАИ?

Андрей Цыдик, начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома ответил на вопрос.

«В этой ситуации есть выход. Собственнице необходимо прийти в ГАИ и написать заявление на получение дубликата как утерянных документов, так и номерных знаков. Женщине будут выданы новые регистрационные знаки и документы. Их нужно будет затем вернуть в ГАИ и сдать автомобиль на утилизацию», – пояснил Андрей Цыдик.

К слову, размер транспортного налога на такой автомобиль – 102 рубля в год (для ТС с разрешенной максимальной массой более 1,75 тонны, но не более 2 тонн).

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