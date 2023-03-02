Токсичный «Газпром» 2 Никита Жолквер, Deutsche Welle

2.03.2023, 15:31

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В Германии набирает обороты скандал после разоблачения схем, связанных с «Северным потоком-2».

Скандал, связанный с фондом, созданным на деньги из России в помощь «Северному потоку – 2», стал темой острых дебатов в бундестаге. Под огнем критики – премьер-министр федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания.

«Климатический фонд в Мекленбурге – Передней Померании иллюстрирует тесное переплетение социал-демократов с российскими интересами и их тесное переплетение с Кремлем, – констатировал Себастьян Брем. – Фонд был создан не для защиты климата, а для обхода международных санкций, поэтому фонд следовало бы назвать «Фондом Швезиг по обходу международных санкций».

Себастьян Брем из фракции консерваторов был 1 марта одним из выступавших в парламентской дискуссии, посвященной разгоревшемуся скандалу вокруг созданного два года назад на деньги «Газпрома» в Мекленбурге – Передней Померании при деятельной поддержки ее премьер-министра Мануэлы Швезиг фонда под названием «Защита климата и экологии» («Klima- und Umweltschutz MV»).

«Камин-гейт»

Мануэла Швезиг находится под огнем критики в связи с фейковым фондом уже не первый год. Скандал, однако, вышел на новый уровень, когда выяснилось, что одна из сотрудниц местной фининспекции сожгла в камине прошлогоднюю налоговую декларацию этого фонда. Собственно этот «камин-гейт» и стал поводом для актуального часа в бундестаге, внесенного в повестку дня пленарного заседания по инициативе консерваторов из блока ХДС/ХСС.

Что там с декларацией, копия которой сохранилась у налогового советника, и какими мотивами, отправляя ее в огонь, руководствовалась молодая фининспектор, еще предстоит выяснить местной прокуратуре и парламентской следственной комиссии, создаваемой в ландтаге Мекленбурга – Передней Померании. Но попытка однопартийца Мануэлы Швезиг, социал-демократа Эрика фон Малоттки объяснить этот факт тем, что документ оказался по ошибке подшитым не в ту папку, вызвал только смех в зале.

Генеральный секретарь ХДС Марио Чая попросил депутатов представить себе такую ситуацию: «Сотрудница налогового ведомства работает с папкой документов и случайно обнаруживает среди них документ, который очевидно может вызвать трудности. Сотрудница в панике, и ничего другого ей не приходит в голову, как взять его домой и сжечь у подруги в камине. А через пару дней – признаться во всём начальнице. А в центре скандала – премьер-министр Мануэла Швезиг, которая, кстати, по своей специальности налоговый инспектор».

«Северный поток – 2» – любимый проект земельного премьера

Создание фонда, по словам Чая, было любимы проектом Швезиг, которая старалась с его помощью во что бы то ни стало довести до конца сооружение «Северного потока – 2» и оставалась верной своей линии еще и в январе 2022 года. «Когда вооруженные до зубов российские войска уже стояли у границ Украины, – напомнил он, – она еще говорила, что надеется на быструю правовую процедуру с тем, чтобы трубопровод мог, наконец, заработать».

Фонд, считает генсек ХДС, был прикрытием – под видом защиты климата и природы он, снабженный 20 миллионами евро от «Газпрома», был призван обеспечить введение в строй газопровода, помогая обходить введенные Соединенными Штатами санкции.

«Фонд бы ничем иным как генподрядчиком Кремля, длинной рукой Путина, и премьер-министр Швезиг этот фонд до сих пор защищает», – заявил Чая. Он обвинил ее в отсутствии «политической гигиены» за то, что вопреки собственному обещанию она до сих пор не распустила фонд и не перечислила упомянутые 20 миллионов в помощь Украине.

Но дело не только в коммерческий интересах «Газпрома» и Кремля. О политической токсичности проекта «Северный поток – 2» говорил в ходе дебатов, например, Михаэль Крузе из фракции либеральной СвДП: «Владимир Путин строил не только газопроводы. Он сумел построить трубопроводы, по которым прокачиваются фейки, пропаганда, угрозы, ложь, и такие трубопроводы доходят, судя по всему, то правительственной канцелярии Мекленбурга – Передней Померании».

Геополитический проект России

Но в ходе дебатов досталось и их инициаторам – консерваторам. И социал-демократы, и посткоммунисты из Левой партии, и «зеленые», и даже депутат из фракции правопопулистской «Альтернативы для Германии» (АдГ) припомнили им тот факт, что на протяжении многих лет они и сами поддерживали проект «Северного потока – 2».

Эрик фон Малоттки берется издать целый сборник гимнов, которыми консерваторы воспевали этот проект. Лайф-Эрик Хольм из АдГ напомнил о том, что в ландтаге Мекленбурга – Передней Померании они также поддержали создание фейкового фонда. Сопредседатель левой фракции Дитмар Барч назвал бывшего канцлера Ангелу Меркель «истинной матерью «Северного потока – 2», признав, что и он сам ошибался, ратуя за этот газопровод.

Но самыми убедительными были выступления представителей «зеленых», которые в отличие от всех прочих парламентских партий с самого начала были против. «Северный поток – 2″ был изначально очень плохой идеей, при реализации которой совершалась одна ошибка за другой, первая из которых состояла в принятом в 2015 году решении начать его сооружение, поскольку уже тогда было ясно, что с точки зрения политик и защиты климата проект был абсурдным», – указал «зеленый» Бернхард Херрман, напомнив о принятом до этого Парижском соглашении по климату.

Вместо этого, убежден он, правительство Меркель должно было бы последовательно развивать структуры возобновляемых источников энергии. А «Северный поток – 2», заявил Херрман, «был геополитическим проектом России, цепью, с помощью которой Москва с самого начала планировала приковать нас к энергетической зависимости».

Никита Жолквер, Deutsche Welle

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