Путин и Кабаева идут по пути своих предшественников 6 Игорь Эйдман

2.03.2023, 16:26

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Игорь Эйдман

История повторяется.

Очень близкие истории: Муссолини и Клара Петтачи, Гитлер и Ева Браун, Путин и Алина Кабаева. Родственники и покровители наживаются на успешной продаже молодой женщины дракону. Дракон скрывает свою любовницу, потому что «женат на стране». Он прячет ее в своем логове.

Дракон переживает триумф, страна валяется у него в ногах. Но ему этого мало, Он пытается подчинить себе другие страны. Вначале его ждет успех. Захвачены Албания, Австрия, Польша, Эфиопия, Сирия, Крым.

А потом удача отворачивается от дракона. Его войска терпят поражение и начинают отступать. Дракон вместе с любовницей прячутся в бункере. Однако возмездие неотвратимо настигает их. Дракон несет гибель всем, кто рядом с ним, и своей женщине прежде других.

История повторяется. Путин и Кабаева идут по пути своих предшественников к тому же концу.

Игорь Эйдман, Telegram

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