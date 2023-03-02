Обнаружен легендарный 20-летний суперкар Ferrari в состоянии нового авто 4 2.03.2023, 16:33

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За два десятилетия раритетный Ferrari Enzo проехал всего 227 километров.

В Канаде на аукцион RM Sotheby’s выставили купе Ferrari Enzo 2003 года. Легендарный суперкар никогда не ставили на учет и он выглядит как новый. Об авто рассказали на сайте аукционного дома, пишет «Фокус».

Этот Ferrari Enzo в 2003 году приобрел миллионер из Японии и по неизвестным причинам так и не зарегистрировал авто. Суперкар практически не ездил и два десятилетия простоял в гараже с климат-контролем. Пробег составляет 227 км, причем большую часть этого пробега машина прошла на заводских испытаниях.

Суперкар Ferrari отлично сохранился – он является капсулой времени. У него не только идеальное состояние кузова и родная резина, но также сохранились целлофановые чехлы на педалях, за сиденьями и в багажнике. Пороги заклеены защитной пленкой и даже ключ Ferrari хранится в пакете.

Ориентировочную стоимость не называют, но сейчас цена Ferrari Enzo с пробегом стартует с 3 миллионов долларов. Конкретно этот суперкар в состоянии нового авто и в редком серебристом цвете будет существенно дороже.

Ferrari Enzo был флагманской лимитированной моделью итальянской марки. Всего выпущено только 399 таких купе, а в создании авто принимал участие Михаэль Шумахер.

Ferrari Enzo оснащен высокооборотистым 6,0-литровым V12 мощностью 660 л. с. и 6-ступенчатой роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и развивает 350 км/ч.

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