Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым 3 2.03.2023, 16:46

7,532

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Встреча госсекретаря США и главы МИД РФ продлилась десять минут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 2 марта, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым впервые с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник в Госдепе США.

Короткий разговор состоялся в кулуарах встречи глав МИД стран G20 в Нью-Дели (Индия). Переговоры якобы были краткими и продлились не более 10 минут.

Блинкен призывал Россию возобновить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и подчеркнул, что США продолжат всецело поддерживать Украину.

Ранее сайт Charter97.org приводил мнение украинского эксперта Олега Белоколоса, как выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях повлияет на РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».