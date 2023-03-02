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Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым

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  • 2.03.2023, 16:46
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Блинкен впервые с начала войны встретился с Лавровым
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Встреча госсекретаря США и главы МИД РФ продлилась десять минут.

Госсекретарь США Энтони Блинкен сегодня, 2 марта, встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым впервые с начала полномасштабного вторжения Кремля в Украину.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на анонимный источник в Госдепе США.

Короткий разговор состоялся в кулуарах встречи глав МИД стран G20 в Нью-Дели (Индия). Переговоры якобы были краткими и продлились не более 10 минут.

Блинкен призывал Россию возобновить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях и подчеркнул, что США продолжат всецело поддерживать Украину.

Ранее сайт Charter97.org приводил мнение украинского эксперта Олега Белоколоса, как выход из Договора о стратегических наступательных вооружениях повлияет на РФ.

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