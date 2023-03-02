Появилось видео, на котором дрон садится на российский самолет ДРЛО А-50 2.03.2023, 17:01

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(Обновлено) Лукашисты снова попали впросак.

В воскресенье, 26 февраля, стало известно о повреждении российский самолет А-50 на аэродроме «Мачулищи» под Минском.

Через три дня молчания лукашенковским СМИ опубликовали видео, на котором видно, как самолет взлетает. Вероятно, что самолет улетел на ремонт.

Появилось видео, на котором дрон подлетает к самолету ДРЛО А-50 и садится на него. Возможно, БПЛА оставил взрывчатку.

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