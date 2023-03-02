План Путина по госперевороту в Молдове: норвежские СМИ раскрывают подробности 2.03.2023, 17:19

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Фото: Getty Images

Мая Санду разрушила планы Кремля.

В Кремле хотели устроить беспорядки во время футбольного матча в Кишиневе. Таким образом, диктатор РФ Путин планировал свергнуть власть в Молдове. Такие выводы сделали журналисты-расследователи норвежского журнала Josimar (перевод — ТСН).

Там напомнили, что 14 февраля, за два дня до матча «Шерифа», имеющего тесные связи с Россией, с «Партизаном» в Кишиневе, федерация футбола Молдовы приняла решение о проведении матча по закрытым трибунам. Этого требовала спецслужба Молдавии.

В этом контексте президент Мая Санду предупреждала о планах Кремля взять ее страну под контроль. Кроме того, не только Санду говорила о запланированном Москвой госперевороте. Депутат молдавского парламента Адриан Чептонар отметил, что агенты Кремля вместе с группой сербов должны были вызвать беспорядки в столице во время и после матча.

Впрочем, «болельщиков» не пустили в Молдову. По данным норвежских журналистов, первые 12 граждан Сербии должны были прибыть в столицу Молдовы за три дня до матча. Этой группе было отказано во въезде в страну. Как выяснилось позже, по меньшей мере шесть из них являлись членами одной из промосковских экстремистских группировок.

Другую группу, которая пыталась попасть в Кишинев через Бухарест, также не пустили. Однако Молдова закрывала свое воздушное пространство на три часа из соображений безопасности.

Кроме того, министерство внутренних дел решило запретить въезд в Молдову гражданам Сербии, Черногории, Беларуси и Российской Федерации за некоторыми исключениями. Через две недели после матча запрет все еще действует.

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