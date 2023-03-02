Два эшелона с войсками и техникой отправились в Россию из Слонима 4 2.03.2023, 17:38

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иллюстративное фото

Далее они последуют на Донбасс.

Два эшелона с российской военной техникой и войсками отправились из Слонима в Россию 28 февраля и 1 марта, сообщает «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси».

Эшелон №962 отправился на станцию Матвеев-Курган в Ростовской области. В его составе 48 вагонов: 2 пассажирских (с личным составом ВС РФ: около 100 человек) и 46 вагонов-платформ (с погруженной колесной техникой). Он должен прибыть на конечную станцию 7 марта. Со станции Матвеев-Курган после смены локомотивов и локомотивных бригад состав проследует в Иловайск (Донецкая область).

Эшелон №966 1 марта отправился на станцию Неклиновка (Ростовская область). Он должен прибыть туда 8 марта, а затем проследует в Иловайск. В составе эшнлона 38 вагонов: 2 пассажирских (с личным составом ВС РФ: около 100 человек) и 36 вагонов-платформ (с погруженной колесной техникой, в том числе 12 ПМП, 3 катера БМП-150, плавающий транспортер ПТС-2).

Ранее, как писал сайт Charter97.org, из Беларуси в сторону Донецкой области отправился эшелон с российской техникой.

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