The Guardian: Китай опережает США в «технологической гонке» 10 2.03.2023, 17:58

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Вашингтон лидирует только в семи технологиях.

США и другие западные страны проигрывают Китаю в гонке за развитие передовых технологий и удержание талантов, Пекин потенциально может установить монополию в некоторых сферах. Об этом говорится в новом отчете Австралийского института стратегической политики (ASPI), сообщает The Guardian.

Китай лидирует в 37 из 44 технологий, отслеживавшихся в рамках анализа ASPI. Эти сферы включают электрические батареи, гиперзвуковые технологии и передовые радиочастотные коммуникации, такие как 5G и 6G.

В отчете отмечается, что США лидируют только в семи технологиях, которые были частью анализа, в частности, таких как вакцины, квантовые вычисления и системы запуска космических ракет.

Выводы основываются на исследованиях в критически важных и новых технологических областях, с акцентом на работах, опубликованных в ведущих журналах и активно цитировавшихся в дальнейших исследованиях.

«Наше исследование показывает, что Китай создал основу для позиционирования себя как ведущей научно-технической сверхдержавы мира, установив иногда потрясающее лидерство в исследованиях с высоким уровнем влияния в большинстве критических и новых технологических отраслей», - заявили исследователи.

«Отслеживание важных технологий показывает, что в некоторых технологиях все 10 ведущих научно-исследовательских учреждений мира расположены в Китае и в совокупности генерируют в девять раз больше высокоэффективных научных работ, чем занимающая второе место страна (чаще всего это США)», - говорится в отчете.

Китайская академия наук занимает первое или второе место в большинстве из 44 технологий, включенных в исследование.

«Мы также видим, что усилия Китая подкрепляются потоком талантов и знаний: пятая часть его научно значимых работ написана исследователями, прошедшими последипломную подготовку в странах "Пяти глаз"», - заявили аналитики в отчете, имея в виду группу стран, объединяющую США, Канаду, Великобританию, Австралию и Новую Зеландию, обменивающиеся разведданными.

«Лидерство Китая является результатом целенаправленной разработки и долгосрочного политического планирования, как неоднократно подчеркивали Си Цзиньпин и его предшественники», - добавили исследователи.

Президент США Джо Байден в прошлом месяце заявил, что Соединенные Штаты инвестируют в американские инновации и в области, которые будут определять будущее и в которых правительство Китая намерено доминировать.

Но исследователи говорят, что Китай может установить монополию в восьми технологиях, включая наноразмерные материалы и производство, водород и аммиак для энергетики, а также синтетическую биологию.

В отчете отмечается, что успехи Китая в создании гиперзвуковых ракет с ядерным зарядом в 2021 году не должны были стать неожиданностью для американских спецслужб, поскольку, согласно анализу данных, за последние пять лет Китай создал 48,49% самых весомых в мире научно- исследовательских работ в области передовых авиационных двигателей, включая гиперзвуковые, и в нем расположены семь из 10 лучших научно-исследовательских институтов мира в этой тематической области.

Институт также обнаружил, что существует большой разрыв между Китаем и США как двумя ведущими странами, так и всеми остальными.

«Данные указывают на небольшую группу стран второго уровня во главе с Индией и Великобританией: другие страны, регулярно появляющиеся в этой группе – во многих технологических отраслях – включают Южную Корею, Германию, Австралию, Италию и реже – Японию», - говорится в отчете.

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