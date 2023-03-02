Из Беларуси на отдых можно вылететь всего в четыре страны 5 2.03.2023, 18:05

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Турбизнес рассказал о своих опасениях.

Сколько туристических направлений осталось с вылетом из Беларуси рассказал председатель правления Республиканского союза туроператоров (РСТО) Руслан Сегенюк.

— В связи с глобальными переменами на рынке туруслуг массовых выездных направлений с вылетом из Беларуси осталось всего четыре: Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Грузия и Турция, — сообщил он.

Сергенюк отметил, что возможно, белорусский турбизнес не сможет удовлетворить спрос в связи с ограничениями и всевозможными санкциями, а также из-за того, что доступ к отдыху ограничен небольшим количеством направлений и провозных мощностей.

— И это даже с учетом того, что стоимость отдыха поднялась в цене и усложнилась логистика — больше времени нужно провести в пути. К примеру, на одно место на курортах Грузии в прошлом сезоне претендовали 2−3 белоруса. Мы не смогли перевезти всех желающих. Такая тенденция сохранится и в предстоящем сезоне: количество самолетов у «Белавиа» не увеличится, число направлений, вероятнее всего, не прибавится, — констатировал он.

Напомним, после отмены коронавирусных ограничений у белорусов формально исчезли преграды для того, чтобы отправиться в отпуск на море или просто путешествовать. Однако на самом деле препятствий меньше не стало: они касаются получения шенгенских виз, отсутствия авиасообщения с ЕС и войны в Украине.

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