Российский бизнес массово перестал платить налоги 2 2.03.2023, 18:25

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Бюджет РФ получил новый удар.

Вдобавок к падению доходов от нефти и газа, растущему «счету» за войну в Украине и мегапроектам, реализации которых требует Кремль, российский бюджет получил новую головную боль.

Согласно Росстату, на 1 января совокупная задолженность компаний по налогам, сборам, страховым взносам и пеням достигла 2,53 триллиона рублей - суммы, которая равна годовому бюджету всей системы государственной медицины по ОМС, пишет Finanz.

За год долги бизнеса увеличились на 541 млрд рублей, то есть в среднем по 45 млрд рублей в месяц.

Налоговой катастрофой для ФНС оборачивается сбор НДС - второго крупнейшего источника денег для федерального бюджета, который обеспечивает ему каждый пятый рубль. За год долги по НДС выросли на 40% - до 1,019 трлн рублей.

Долги по налогу на прибыль стали больше на 46% и достигли 469,5 млрд рублей.

Попавшие под санкции сырьевые компании в 3,2 раза нарастили задолженность по налогу на добычу полезных ископаемых: сейчас это 130,6 млрд рублей, а начало 2022 года было 39,8 млрд рублей.

Сверстанный с дефицитом в 3 триллиона рублей, уже в январе бюджет потратил на 1,8 трлн рублей больше, чем собрал в виде налоговых поступлений. Нефтегазовые доходы просели вдвое, сборы НДС - на 44%, а экспортные доходы от Федеральной таможенной службы - почти вчетверо.

Чтобы привлечь дополнительные деньги в казну, правительство объявило о разовом сборе с крупного бизнеса на 300 млрд рублей. И хотя эти деньги «помогут сделать ситуацию более управляемой», они «не спасут бюджет», считает экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

По его словам, в 2024 году правительство начнет повышать налоги, чтобы свести концы с концами.

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