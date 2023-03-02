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Франция может передать Украине истребители Mirage

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  • 2.03.2023, 18:37
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Франция может передать Украине истребители Mirage

C Киевом ведутся соответствующие переговоры.

Франция рассматривает возможность обучения украинских пилотов на истребителях Mirage 2000 в Польше.

Об этом сообщает ВMFTV. Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню признал, что с Киевом ведутся соответствующие переговоры.

Сенатор Филипп Фоллио спросил у министра планирует ли он продать истребители Украине или обучение украинских пилотов?

Сенатор Жоэль Гаррио-Майлам поддержал этот вопрос, уточнив, правда ли, что ВВС Франции готовы обучать украинских летчиков в Варшаве.

Лекорню не подтвердил ни отправку самолетов, ни подготовку пилотов. По его словам, сейчас стоит вопрос срочной отправки боеприпасов.

«Срочно нужны снаряды. Выносливость украинцев зависит от боеприпасов», — сказал министр. С другой стороны, он признал, «что с украинцами ведутся переговоры по самолетам и формированию».

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