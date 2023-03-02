Российский политолог: Лукашенко отдаст приказ о вступлении в войну 1 2.03.2023, 18:45

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Кремлю не важно количество, а нужен символизм.

Российский политолог Александр Морозов выступил с тревожным прогнозом об участии белорусской армии в войне против Украины:

— Я думаю, Лукашенко отдаст приказ белорусским военным о вступлении в войну. Мой прогноз плохой, несмотря на всю аргументацию, почему он этого не хочет делать, — говорит политолог в эфире программы Лампа — На мой взгляд, сама логика войны делает сценарий вхождения Беларуси в войну почти стопроцентным.

Существенным является ограниченный и символический факт участия Беларуси в войне. В целом белорусские войска и белорусское общество не хочет участвовать в войне против Украины. Белорусы прекрасно отдают себе отчет, что такой политический шаг вызовет последствия на десятилетия вперед.

Однако, чтобы это участие в войне состоялось, к несчастью, достаточно одного батальона спецназа — такие силы у Лукашенко, конечно, есть.

Кремль не рассчитывает, что белорусские войска представляют из себя какой-то важный элемент военной стратегии, добавляет эксперт. Возможности белорусской армии оценены в том числе и Кремлем. Однако символическое участие одного батальона изменит всю картину.

О закрытии границ и почему это волнует Китай

Морозов также считает, что во время визита Лукашенко в Китай обсуждалась тема, связанная с закрытием погранпереходов на белорусско-польской границе и беспокойство, связанное с возможным закрытием границ по всему восточному флангу НАТО.

— Видимо, границы с ЕС все-таки будут закрыты. Мы находимся в самой опасной фазе войны, потому что Кремль терпит поражение. Через два-три месяца можно ожидать таких экстремальных событий, которые не просто закроют границы между Евросоюзом, и в частности с Беларусью и РФ.

Это будет очень существенно для Китая. Почему они сейчас сделали заявление (недавно Китай выступил с позицией по политическому урегулированию украинского кризиса — С.)? Потому что год войны прошел, результатов нет, а торговый путь разрушен.

В Пекине складывается впечатление, что он разрушен навечно, потому что в Китае тоже читают аналитические материалы, где говорят, что пока Путин у власти, война будет идти дальше. Да и риторика Путина сейчас заключается в том, чтобы люди привыкали к войне.

Если так, то Китай задумывается о том, что все торговое движение будет закрыто. Региональные конфликты Китай готов терпеть, а эта война приняла характер глобальной катастрофы.

Сможет ли Беларусь оторваться от России?

Морозов подчеркнул, что белорусское общество в максимальной степени готово существовать в европейском формате.

— Это парадокс. Несмотря на то, что в 2020 году белорусское общество потерпело поражение, а победу одержала худшая и консервативная часть этого общества. При этом в целом Беларусь остается готовой к республиканской форме правления.

Если мы смотрим на Беларусь даже после двух лет усиления авторитаризма, то видим, что белорусский народ может без шва перейти к парламентской республике — легко и без кризиса.

И это элемент оптимизма. Мне кажется, что не может история, особенно в результате такой войны, закончиться тем, что Путин осуществит свою безумную и иллюзорную программу создания триединого славянского народа. Невозможно исторически представить, что это закончится победой Путина.

С помощью военной агрессии и экономического шантажа можно сконструировать такое государство? Нет. На мой взгляд Союзное государство рассыпится, причем в коротком историческом горизонте.

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