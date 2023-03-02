До +6 градусов ожидается в Беларуси 3 марта 2.03.2023, 19:07

Будет облачная с прояснениями погода.

Порывистый ветер и слабый туман будут в Беларуси 3 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачная с прояснениями погода. Ночью — без существенных осадков, днем преимущественно по северо-восточной половине — небольшие кратковременные осадки (снег, мокрый снег). В ночные и утренние часы местами по юго-западу слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, утром и днем порывы усилятся до 14 м/с, местами достигнут 15-18 м/с. Температура воздуха ночью понизится до 0 - 6 градусов мороза. Днем ожидается 0 - плюс 6 градусов.

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