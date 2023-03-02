В Гродно один водитель избил другого прямо на проезжей части 6 2.03.2023, 19:27

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Видеофакт.

В Гродно прямо на дороге один водитель наказал другого — кулаками. Что именно стало причиной конфликта — неизвестно, пишет Autogrodno.by.

Инцидент произошел 1 марта около 10 часов утра на объездной дороге в Гродно.

Девушка, на видеорегистратор которой попала драка не знает, из-за чего произошел конфликт.

— Водитель, который затеял драку, двигался по левой полосе объездной. Казалось, что он пытался остановить Mitsubishi, который двигался справа от него. Но перед Mitsubishi ехала машина такси и вот такой тройкой они двигались достаточно долго, — рассказала свидетель. — Когда автомобили замедлились, таксист перестроился и уехал вперед, и в этот момент водитель слева смог заблокировать машину справа. Он вышел из салона, что-то начал кричать на водителя Mitsubishi, открыл его дверь и тут посыпались удары.

После серии ударов водитель энергично закрыл дверь Mitsubishi, сел в свою машину и уехал. Вблизи развязки автомобили разъехались в разные стороны.

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