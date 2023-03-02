В школах Беларуси срочно собирают родительские собрания 20 2.03.2023, 19:41

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иллюстрационное фото

Причина — ЧВК «Рёдан»

Читатели сообщили, что в одной из школ Минска в четверг, 2 марта, проходит родительское собрание на тему «Ответственность в несанкционированных массовых мероприятиях. Манипуляция посредством соцсетей». Мам и пап в школу позвали из-за ЧВК «Рёдан» — субкультуры, которая уже несколько дней находится в топе новостей. Как выяснило «Зеркало», подобные мероприятия пройдут и в других учебных заведениях страны.

— В первой половине дня нас предупредили, что все классные 6−11 классов должны сегодня провести классные часы. Те, у кого их не было в расписании, оставались с детьми после уроков. Для занятия педагогам выдали распечатки, в которых было немного информации о том, как выглядят ребята из субкультуры ЧВК «Рёдан» и про их цель: собраться толпой, чтобы подраться и выложить все в интернет, — рассказывает учитель одной из гимназий Минска Ольга. — Мы также рассказывали ребятам об ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. В конце дети расписывались, что ознакомлены с информацией.

Вечером, продолжает педагог, на беседу позвали мам и пап: в актовом зале пройдет родительское собрание. Его тема такая же, как и в школе, о которой писал читатель, — «Ответственность в несанкционированных массовых мероприятиях. Манипуляция посредством соцсетей».

— Чтобы не наводить панику, нас попросили сообщения о собрании не сбрасывать в общий чат, а отдельно передать родителям. Я, например, выслала папе, который в родительском комитете, а он уже передаст самым активным родителям. Нужно, чтобы от каждого класса пришло несколько человек, — отмечает Ольга.

Как рассказали наши читатели, «экстренные родительские собрания» пройдут сегодня как минимум в двух учебных заведениях Гродно и Борисовского района.

— Насколько мне известно, во всех школах нашего района утром прошли встречи, где школьников 7−11 классов собирали инспекторы ИДН. Они рассказывали про субкультуру ЧВК «Рёдан», говорили, что милиция довольно жестко разбирается с этими группами, и посоветовали не поддаваться новому тренду, — говорит учитель одной из школ Борисовского района Кристина. — На вечер четверга в школе запланировано родительское собрание. Кроме того, со среды у нас в учебном заведении классные руководители оповещают родителей через чаты и личные звонки по поводу внешнего вида участников субкультуры ЧВК «Рёдан». Делается упор на то, что этим руководят неизвестные взрослые, дети могут попасть под их влияние и быть арестованы.

По словам Ольги, в их гимназии эту субботу детей максимально загрузили. Последние мероприятия для старшеклассников начинаются после пяти вечера. Педагог говорит, что такого раньше никогда не было. В школе, где работает Кристина, подобного нововведения нет. У них шестой школьный день традиционно и так проходит активно.

Напомним, о задержаниях подростков из движения «ЧВК Рёдан», которое пропагандирует насилие и провоцирует массовые драки, сначала сообщали в России, потом — в Украине. В Беларуси наиболее массовые задержания молодых людей — около 200 человек — прошли 28 февраля у ТЦ «Секрет» в Гомеле. Следственный комитет заявил о возбуждении уголовного дела за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок».

1 марта 52 участника планируемой встречи «ЧВК Рёдан» (в том числе 41 подростка) задержали в Бресте. В Минске задержали 80 человек, 65 из них — несовершеннолетние. Были задержания и в Орше.

В МВД заявили, что подростки, которым еще не исполнилось 16 лет, будут поставлены на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. Тех, кто постарше, собираются привлекать к административной ответственности.

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