Президент Литвы поддержал идею полного запрета железнодорожного транзита белорусских грузов 2 2.03.2023, 20:10

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Гитанас Науседа

C ним согласна и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните.

Президент Литвы Гитанас Науседа ожидает, что госкомпания «Литовские железные дороги» (Lietuvos gelezinkeliai, LTG) примет решение о прекращении перевозок российских и белорусских грузов. С ним согласна и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, пишет Delfi.

«Это не только коммерческое учреждение, но и государственное предприятие, и если я слышу, что премьер-министр согласна, министр согласен, глава Lietuvos gelezinkeliai согласен, то в чем проблемы? Давайте хоть завтра прекратим перевозки, потому что мы загоняем себя в угол и потом не знаем, как контролировать процесс (соблюдения западных санкций в отношении грузов. Прим. ред.)», — сказал Гитанас Науседа.

Он считает, что если компания прекратит перевозку этих грузов, то сможет стать стимулом для поиска альтернативных рынков.

Премьер-министр Ингрида Шимоните отметила, что LTG может самостоятельно выбирать, с какими партнерами работать.

«Хотя „Литовские железные дороги“ являются управляемым государством предприятием, но все же коммерческим. И это вопрос выбора, с какими партнерами „Литовским железным дорогам“ иметь дело, а с какими нет. Если получаешь заказ на перевозку удобрений, пусть сами удобрения не под санкциями, но они перевозятся оттуда, где есть подсанкционная компания-производитель удобрений, как в этом случае с „Гродно Азот“… Да, пусть там есть нарисованная в каком-то белорусском учреждении бумажка, в которой утверждается, что это удобрение было произведено каким-то ЗАО „Три поросенка“, но есть много хороших вопросов, могло ли так быть. Отказ от перевозки такого груза, по моему мнению, — самое простое решение», — заявила Шимоните.

Накануне глава LTG Эгидиюс Лазаускас заявил, что предприятие готово полностью отказаться от перевозки грузов из Беларуси и России. Он уточнил, что предпосылкой для полного отказа от грузов из Беларуси и России может стать невозможность действенного контроля за перевозкой товаров, включенных в санкционные списки.

Напомним, 13 января литовские службы начали расследование факта контрабанды удобрений «Гродно Азота», попавшего под санкции ЕС. В нескольких компаниях, предположительно причастных к «теневым» схемам, прошли обыски, были задержаны двое подозреваемых и груз карбамида более чем на 2 млн евро.

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