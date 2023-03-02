Видеофакт: минчанка украла в банке золотой слиток одного из клиентов 3 2.03.2023, 20:37

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Слиток лежал на полу.

Сотрудники милиции задержали в Минске женщину, похитившую золотой слиток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В милицию обратилась женщина и рассказала, что у нее пропал слиток золота стоимостью 4200 рублей. Выяснилось, что она приобрела в отделении банка два слитка золота: 10 и 20 граммов. Первый она положила в сумку, а второй уронила на пол и не заметила этого.

Лежащий на полу слиток нашла 48-летняя минчанка, которая пришла в отделение для осуществления платежных операций. Женщина забрала золото себе.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за кражу.

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