Залужный провел новые переговоры с Милли 2.03.2023, 20:48

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О чем говорили.

В четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел очередной телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом сообщает CNBC.

В ходе переговоров они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.

Милли также подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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