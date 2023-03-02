Залужный провел новые переговоры с Милли
- 2.03.2023, 20:48
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О чем говорили.
В четверг, 2 марта, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли провел очередной телефонный разговор с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.
Об этом сообщает CNBC.
В ходе переговоров они обсудили неспровоцированное и продолжающееся вторжение России в Украину и обменялись мнениями и оценками.
Милли также подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.