На отдых в Грузию из Беларуси смогут попасть не все желающие 2.03.2023, 20:59

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Летом на одно место на курортах Грузии претендуют 2-3 белоруса.

Стало известно, что белорусы хотят, но не попадают на отдых на курорты Грузии. Подробнее пояснил глава правления Республиканского союза туристических организаций (РСТО) Руслан Сегенюк.

Представитель РСТО рассказал, что летом 2022-го многие белорусы стремились попасть на курорты Грузии, из-за чего в итоге на одно место претендовали 2-3 белоруса.

- Мы не смогли перевезти всех желающих, - признался Сегенюк.

И предупредил, что тенденция к тому, что желающих будет больше, чем мест на отдых в Грузии для белорусов сохранится и в 2023 году. Это представитель РСТО объяснил тем, что у национального авиаперевозчика не станет больше самолетов в этом направлении. Да и вообще вряд ли вырастет число направлений для отдыха.

Хотя в целом после «ковидных» 2020 и 2021 годов прошлый год продемонстрировал хорошую тенденцию к раннему бронированию. Например, турфирма «Tайм Вояж», которой руководит Руслан Сегенюк, открыла услугу раннего бронирования еще в ноябре 2022-го, на данный момент цифры уже бьют рекорды.

- Загруженности бортов в 2-3-раза выше, чем на середину февраля прошлого года, - заметил он.

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