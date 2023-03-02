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Белорусские спецслужбы пытаются вербовать литовских туристов

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  • 2.03.2023, 21:24
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Белорусские спецслужбы пытаются вербовать литовских туристов

Спецслужбы Литвы призывают туристов воздержаться от поездок в Беларусь.

На пограничных переходах во время визитов в Беларусь граждане Литвы заметили повышенный интерес со стороны беларусских служб. Департамент государственной безопасности Литвы предупреждает, что спецслужбы Беларуси активизировали свою деятельность.

Все чаще на пограничных переходах, или в других районах Беларуси белорусские чиновники подробно расспрашивают у граждан Литвы о целях визита, проверяют личные вещи и даже мобильные телефоны. Департамент государственной безопасности Литвы сообщает, что белорусские силовики интересуются социальными сетями граждан Литвы, смотрят фотографии. Интересует их и отношение к войне России против Украины.

Такие опросы используются для вербовки граждан Литвы. Поэтому спецслужбы Литвы призывают путешественников быть внимательными и действовать осмотрительно. А лучше всего – воздержаться от поездок в Беларуси и Россию.

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