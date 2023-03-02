Украинские пограничники остановили штурмовиков в Бахмуте 2.03.2023, 21:30

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Уничтожено полдесятка «вагнеровцев».

Украинские пограничники остановили вражескую пехоту, которая пыталась штурмовать Бахмут. Защитникам удалось отбросить «вагнеровцев» и нанести им потерь.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

Военные сообщают, что вчера россияне целый день обстреливали позиции пограничников из артиллерии и минометам, а также дважды атаковали один из опорных пунктов защитников.

«Первая попытка штурма «вагнеровцев» провалилась после обеда, вторая - в сумерках. Пограничники остановили вражескую пехоту огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Понеся потери, противник отошел. Ориентировочно 5 наемников уничтожены, а еще 4 - ранены» - сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

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