Украинские пограничники остановили штурмовиков в Бахмуте
- 2.03.2023, 21:30
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Уничтожено полдесятка «вагнеровцев».
Украинские пограничники остановили вражескую пехоту, которая пыталась штурмовать Бахмут. Защитникам удалось отбросить «вагнеровцев» и нанести им потерь.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.
Военные сообщают, что вчера россияне целый день обстреливали позиции пограничников из артиллерии и минометам, а также дважды атаковали один из опорных пунктов защитников.
«Первая попытка штурма «вагнеровцев» провалилась после обеда, вторая - в сумерках. Пограничники остановили вражескую пехоту огнем из стрелкового оружия и гранатометов. Понеся потери, противник отошел. Ориентировочно 5 наемников уничтожены, а еще 4 - ранены» - сказано в сообщении Государственной пограничной службы Украины.