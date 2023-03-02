Главы МИД G20 не смогли согласовать итоговую декларацию 2.03.2023, 21:54

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Россия и Китай выступил против пунктов, осуждающих войну в Украине.

Главы МИД стран «большой двадцатки» (G20) не смогли согласовать итоговое заявление по результатам саммита, проходившего в индийской столице Нью-Дели. Вместо этого Индия опубликует собственное коммюнике. «По вопросу украинского конфликта были расхождения между разными участниками, были разногласия, которые мы не смогли урегулировать», - заявил в четверг, 2 марта, глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар, которого цитирует агентство AFP.

По информации газеты «Ведомости», проект итогового заявления содержал 24 пункта. Против третьего и четвертого из них совместно выступили Россия и Китай. В проекте осуждалась война России против Украины, содержалось требование о «полном и безоговорочном выводе (российских войск) с территории Украины», говорилось о негативном влиянии боевых действий на мировую экономику, необходимости соблюдать нормы международного права и недопустимости применения ядерного оружия.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров возложил ответственность за срыв подписания итогового документа на западные страны. По его словам, Запад отказался отразить в декларации G20 необходимость честного расследования подрыва газопроводов «Северный поток».

На прошлой неделе министры финансов G20 также не смогли согласовать итоговую декларацию на встрече в Индии из-за разногласий по поводу войны в Украине.

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