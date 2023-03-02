В Варшаве прошла акция солидарности с правозащитниками «Весны» 2.03.2023, 22:21

Фотофакт.

3 марта в 12:00 в суде Ленинского района Минска будет озвучен приговор членам правозащитного центра «Весна»: Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу, Владимиру Лобковичу и Дмитрию Соловьеву. Прокурор запросил им сроки от 9 до 12 лет колонии, передает «Белсат».

2 марта в Варшаве возле беларусского посольства прошла акция солидарности с «весновцами».

На данный момент 6 человек из «Весны» остаются за решеткой: председатель Алесь Беляцкий, заместитель председателя Валентин Стефанович, юрист Владимир Лабкович, координатор волонтерской службы Марфа Рабкова, руководитель гомельского отделения Леонид Судаленко, волонтер Андрей Чепюк. Волонтер Татьяна Лосица вышла на свободу 24 сентября 2022 года по помилованию.

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