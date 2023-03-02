закрыть
2 марта 2023, четверг, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Варшаве прошла акция солидарности с правозащитниками «Весны»

  • 2.03.2023, 22:21
В Варшаве прошла акция солидарности с правозащитниками «Весны»

Фотофакт.

3 марта в 12:00 в суде Ленинского района Минска будет озвучен приговор членам правозащитного центра «Весна»: Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу, Владимиру Лобковичу и Дмитрию Соловьеву. Прокурор запросил им сроки от 9 до 12 лет колонии, передает «Белсат».

2 марта в Варшаве возле беларусского посольства прошла акция солидарности с «весновцами».

На данный момент 6 человек из «Весны» остаются за решеткой: председатель Алесь Беляцкий, заместитель председателя Валентин Стефанович, юрист Владимир Лабкович, координатор волонтерской службы Марфа Рабкова, руководитель гомельского отделения Леонид Судаленко, волонтер Андрей Чепюк. Волонтер Татьяна Лосица вышла на свободу 24 сентября 2022 года по помилованию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ждите у себя революции
Ждите у себя революции Андрей Зубов
Пятое поражение Путина
Пятое поражение Путина Дмитрий Кулеба
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть
Ефрейтор с автоматом, бегущий во власть Владимир Халип
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы
Времена изменились: с диктатором говорят на языке силы Артем Черников