Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки» 2.03.2023, 22:27

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Теперь Париж будет выступать в роли «нейтрального собеседника».

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эпоха «Франсафрики» завершилась, его слова приводит BFMTV.

Глава государства отправился в четырехдневную поездку в Африку. Первая остановка — в Габоне. Макрон вместе с главами нескольких центральноафриканских государств участвует в посвященном защите лесов саммите One Forest Summit, в Либревиле. После Габона он посетит Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.

По словам Макрона, теперь Париж будет выступать в роли «нейтрального собеседника» на материке. «Иногда у меня возникает ощущение, что менталитет меняется не такими темпами, как мы, когда я читаю, слышу, вижу, что Франции по-прежнему приписывают намерения, которых у нее больше нет», — отметил он.

Еще в 2019 году Макрон называл большой ошибкой колониализм. Он отмечал, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства.

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