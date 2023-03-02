Макрон заявил об окончании «эпохи французской Африки»
- 2.03.2023, 22:27
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Теперь Париж будет выступать в роли «нейтрального собеседника».
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что эпоха «Франсафрики» завершилась, его слова приводит BFMTV.
Глава государства отправился в четырехдневную поездку в Африку. Первая остановка — в Габоне. Макрон вместе с главами нескольких центральноафриканских государств участвует в посвященном защите лесов саммите One Forest Summit, в Либревиле. После Габона он посетит Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.
По словам Макрона, теперь Париж будет выступать в роли «нейтрального собеседника» на материке. «Иногда у меня возникает ощущение, что менталитет меняется не такими темпами, как мы, когда я читаю, слышу, вижу, что Франции по-прежнему приписывают намерения, которых у нее больше нет», — отметил он.
Еще в 2019 году Макрон называл большой ошибкой колониализм. Он отмечал, что принадлежит к поколению, которое не относится к эпохе колонизаторства.