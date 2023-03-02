Андрей Юсов о событиях в Брянской области: Это начало освобождения России

Андрей Юсов о событиях в Брянской области: Это начало освобождения России1
- 2.03.2023, 22:37
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Ранее сообщалось о боях на территории РФ.
Для людей, которые причастны к мероприятиям против кремлевского режима в Брянской области, это начало освобождения России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.
«Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима Путина», - сказал он.
При этом Юсов не делает предположений, перерастут ли события в Брянской области в гражданскую войну. По его словам, у Украины нет такой задачи.
«Наша задача — освободить нашу территорию. С остальным, так или иначе это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности», - добавил он.