Андрей Юсов о событиях в Брянской области: Это начало освобождения России 1 2.03.2023, 22:37

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Андрей Юсов

Ранее сообщалось о боях на территории РФ.

Для людей, которые причастны к мероприятиям против кремлевского режима в Брянской области, это начало освобождения России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Я думаю, что для тех людей, которые принимали сегодня участие в мероприятиях против режима Путина на территории РФ, это начало освобождения собственной страны и искупление преступлений собственного государства и режима Путина», - сказал он.

При этом Юсов не делает предположений, перерастут ли события в Брянской области в гражданскую войну. По его словам, у Украины нет такой задачи.

«Наша задача — освободить нашу территорию. С остальным, так или иначе это должно повлечь за собой трансформацию и демократизацию России, уничтожение режима Путина и привлечение преступников к ответственности», - добавил он.

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