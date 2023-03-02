Месси подарил игрокам сборной Аргентины золотые iPhone 14 1 2.03.2023, 23:00

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Лионель Месси

В честь победы на чемпионате мира.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси приобрел 35 смартфонов iPhone 14 украшенных золотом для своих партнеров по национальной команде и тренерского штаба в честь победы на чемпионате мира в Катаре.

Бенжамен Лион, глава компании Indesign Gold, занимающейся украшением телефонов, сообщает The Sun.

iPhone 14, которые заказал Месси для коллег, покрытые золотом, а сзади на каждом смартфоне выгравированы фамилии и игровые номера футболистов, а также логотип сборной Аргентины.

Подарки обошлись Месси около 200 тыс. евро.

«Он сказал, что хотел бы сделать особый подарок для всех игроков и членов тренерского штаба, чтобы отметить их замечательную победу, но не хотел дарить что-нибудь обычное — вроде часов. Я предложил золотые айфоны с номерами и Лео понравилась эта идея», — рассказал Лион.

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