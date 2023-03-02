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Как украинские дроны подрывают российские танки

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  • 2.03.2023, 23:10
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Как украинские дроны подрывают российские танки

Видеофакт.

Британское издание The Sun показало, как украинские военные с помощью дронов уничтожают два российских танка.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале издания.

«Украинские беспилотники взрывают российские танки мощным взрывом после сброса взрывчатки в открытые люки с высокой точностью. На этом драматическом кадре два бронированных российских танка взрываются после сильных ударов», - говорится в описании видео.

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